Stadt empfiehlt Alternativen zum Leben unter der Brücke

Als Alternative zu der Übernachtung unter der Brücke hatte die Stadt in einer Mitteilung empfohlen, dass sich die Obdachlosen beim Amt für Wohnen und Migration in der Franziskanerstraße 8 für die Zuweisung von Schlafplätzen in der Bayernkaserne vorstellen.

In der Mitteilung hieß es weiter, die Obdachlosen könnten sich tagsüber beispielsweise in der Teestube "komm", im Haneberghaus St. Bonifaz, im Beratungscafe in der Sonnenstraße und in der Bahnhofsmission aufhalten. Familien aus dem Kälteschutzprogramm würden bei FamAra eine kindgerechte Betreuung und auch warmes Essen erhalten.

Obdachlose gegen Verlegung in Bayernkaserne

Im Rahmen der Lagerräumung machten die Obdachlosen deutlich, dass sie nicht in der Bayernkaserne untergebracht werden möchten. Die Gründe dafür: In der Kaserne könne man sich nicht tagsüber aufhalten, morgens müssten sie das Gelände wieder verlassen. Einen festen Ort, wo die Menschen ihr weniges Hab und Gut lassen können - wie eben bisher unter den Brücken - gibt es dort demnach nicht. Außerdem sei es in der Einrichtung nicht erlaubt zu kochen. Diese Kritikpunkte möchten die Grünen mit ihrem Antrag also aus dem Weg schaffen.

Ein weiteres Problem: "Regelmäßig finden in der Früh am Ausgang des Kälteschutzes große Polizeikontrollen statt, denen wir nicht ausweichen können, wenn wir dort geschlafen haben", heißt es in einer Mitteilung der Initiative "Wir wollen wohnen". Die Konsequenz daraus sei, dass manche Personen den Kälteschutz nicht in Anspruch nehmen würden, aus Angst verhaftet zu werden.

