"Unser wertvoller Sohn" Dustin Lance Black und Tom Daley: Ihr Baby ist da!

Und auch der Drehbuchautor des Oscar-prämierten Streifens "Milk" postete ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die frischgebackenen Eltern ihren Sohn in Händen halten. Diesmal ist von dem Baby nur der Oberkopf zu sehen. Sein liebevoller Kommentar dazu: "Willkommen in der Welt, kleiner Robbie Ray. Danke, dass du so viel Liebe und Licht mitgebracht hast. Und danke an alle, die dazu beigetragen haben, unseren Traum von einer Familie in diese wundervolle Realität umzusetzen." Am Schluss setzte er noch die Hashtags "Eine Familie" und "Happy Birthday".