"Unser Geburtsbericht" Bibi und Julian: So dramatisch war die Geburt wirklich

Diese Geburt war kein Spaziergang, so viel ist klar! Das YouTuber-Ehepaar Bibi (25) und "Julienco" (25) - alias Bianca und Julian Claßen - ist am 4. Oktober Eltern geworden. Am heutigen Sonntag nun lieferten sie gemeinsam einen ziemlich offenen und ehrlichen "Geburtsbericht" auf Bibis YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" ab. Und während er in dem circa 25-minütigen Clip noch etwas müde wirkt, sieht sie eine Woche nach der Geburt schon wieder aus wie das blühende Leben. Selbstverständlich ist das allerdings nicht, bei all dem, was die beiden erlebt haben.