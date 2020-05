Unrechtmäßige Zahlung? Neuer Skandal um Prinz Andrew: Ermittlungen in seiner Stiftung laufen

Was weiß Prinz Andrew?

Interessant jedoch ist ein Teil des "Financial Times"-Artikels, in dem angedeutet wird, dass Prinz Andrew über den Vorfall Bescheid gewusst haben könnte: Denn nachdem den Mitgliedern der Organisation nach internen Ermittlungen der Fehler aufgefallen war, "schlussfolgerten die Treuhänder, dass es im besten Interesse der Stiftung sei, eine vollständige Rückerstattung zu gewährleisten, die vom Büro Ihrer Königlichen Hoheit, dem Herzog von York [Prinz Andrew, Anm. d. Red.], bewilligt und beglichen wurde." Für die unrechtmäßigen Zahlungen an Frau Thirsk, so legt es die Formulierung nahe, musste am Ende also unter Umständen Prinz Andrew mit seinem Privatvermögen aufkommen. Umso dringender müsste ihn die Frage beschäftigen, wer die Zahlungen einst überhaupt in die Wege geleitet hat.