Cressida Bonas mag keine Hüte

Ausgerechnet Hochzeitsgast Cressida übt jetzt Kritik am royalen Dresscode. Das britische Model, die von 2012 bis 2014 mit Prinz Harry liiert war, lästert über die strenge Outfit-Ordnung. Vor allem wegen der vorgeschriebenen Kopfbedeckung. "Freunde fangen an zu heiraten, was das Dilemma der britischen Hochzeitsgarderobe mit sich bringt – Hüte", klagt die 29-Jährige im "The Spectator".