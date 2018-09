Unkonventionelle Stellenanzeige hat funktioniert Zwei neue Mitarbeiter durch lustige Stellenausschreibung

Wenn die Bewerber ausbleiben, dann muss man sich eben etwas Kreatives einfallen lassen. Das dachte sich zumindest die Firma Minitüb aus Tiefenbach. Denn, konventionell kann ja jeder. Es musste etwas sein, was heraussticht aus der Masse von Stellenanzeigen. Und so sorgte die Anzeige von Minitüb im Frühjahr für Aufsehen, in der die Firma nach einem "technischen Zwiedawurz" sucht.