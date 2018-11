Universum wird erweitert "Star Wars": Prequel-Serie zu "Rogue One" geplant

"Etwas Besonderes"

Diego Luna zeigte sich in einem Statement voller Vorfreude: "In das 'Star Wars'-Universum zurückzukehren, ist für mich etwas Besonderes", so der Schauspieler. "Ich habe so viele Erinnerungen an die großartige Arbeit, die wir zusammen geleistet haben und die Freundschaften, die ich auf dieser Reise geschlossen habe. Wir haben ein fantastisches Abenteuer vor uns und das neue Format gibt uns die Möglichkeit, diesen Charakter noch tiefer zu erforschen", erklärte der 38-Jährige weiter.