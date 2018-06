In Kibera, einem der größten Slums Afrikas, ist das Ausbildungsprogramm "Skill Up" entstanden. Jungen Menschen soll damit in eine berufliche, unternehmerische Zukunft geholfen werden. Für Redweik eine spannende Erfahrung und große emotionale Herausforderung zugleich: "Ich habe da auch großen Respekt vor, auch weil es eine völlig andere Kultur ist und es dort ganz andere Probleme und Spannungsfelder gibt als bei uns."