Der EHC benötigt damit im Rückspiel in zwei Wochen in der Schweiz einen Auswärtssieg, um noch in die Runde der besten acht Teams dieses internationalen Wettbewerbs aufzusteigen. "Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Das Forechecking hat den Unterschied ausgemacht. Zug hat stark begonnen, ab dem zweiten Drittel haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht", sagte EHC-Coach Don Jackson.