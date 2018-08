Bergwacht reanimiert abgestürzten Wanderer

Der 76-Jährige stand am Freitagnachmittag am Wegesrand, als ein Versorgungsfahrzeug vorbei fuhr, wie die Polizei in Rosenheim am Samstag mitteilte. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte den Abhang hinunter. Der Bergwacht gelang es, ihn zu reanimieren.