Bern - In den Schweizer Alpen ist ein fast 80 Jahre altes Oldtimer-Flugzeug vom Typ Junkers Ju-52 mit bis zu 20 Menschen an Bord abgestürzt. Die Unglücksstelle lag abgelegen in den Bergen Graubündens auf 2.500 Metern Höhe. Die Polizei machte am Sonntag zunächst keine Angaben, wie viele Menschen tatsächlich an Bord waren.