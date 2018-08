Bern - Bei dem Flugzeugunglück in den Schweizer Alpen sind nach Polizeiangaben 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Oldtimer-Flugzeug vom Typ Junkers Ju-52 war am Samstagnachmittag am Berg Piz Segnas abgestürzt. Die Unglücksstelle lag abgelegen in den Bergen Graubündens auf 2.500 Metern Höhe.