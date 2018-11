"Unglaublich loyal" Hugh Jackman verteidigt seine Freundschaft mit Ivanka Trump

Fans von Hugh Jackman (50, "Logan") staunten an seinem runden Geburtstag am 12. Oktober nicht schlecht, als zu den Partygästen auch "First Daughter" Ivanka Trump (37) und deren Ehemann Jared Kushner (37) zählten. Zu diesem ersten kleinen Shit-Stürmchen im Leben des Hollywood-Saubermanns hat sich der Wolverine-Darsteller nun im Interview mit Radio-Legende Howard Stern (64) geäußert und seine Freundschaft mit den beiden verteidigt.