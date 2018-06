Ungewöhnlicher Prozess am Amtsgericht Drogenhändler geht aus Anstand ins Gefängnis

Der 27-Jährige hatte am 9. Dezember 2017 im Auftrag knappe sechs Kilo Marihuana in einem Trolley im Fernbus von Italien nach Deutschland transportiert. Dafür waren ihm 500 Euro versprochen worden. Bei einer nächtlichen Kontrolle bei Mittenwald sei der Trolley von den kontrollierenden Polizisten im Bus entdeckt, aber mit zwei schwarzafrikanischen Mitreisenden in Zusammenhang gebracht worden, die dann von den Beamten mitgenommen worden seien.