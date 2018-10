Wie die Polizei berichtet, sind diejenigen, die die Anrufe meldeten, allesamt nicht auf die Forderungen der Betrüger eingegangen, sondern verständigten sofort den Notruf. Die falschen Polizei- oder Kriminalbeamten geben häufig am Telefon vor, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Weiter behaupten sie, dass sie vorbeikommen und in der Wohnung kontrollieren müssten, ob sämtliche Wertgegenstände noch vorhanden seien. Das ist natürlich eine Masche, um diese selbst stehlen zu können.