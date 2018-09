Streit zwischen Stadtwerken und Landwirten

In den vergangenen Tagen konnten die Betroffenen ihre Einwände vor Gericht vortragen. Die Landwirte, deren Rechtsanwälte und die Mitglieder der Initiative Heimatwasser fühlten sich jedoch bei der juristischen Anhörung ungerecht behandelt. "Aus meiner Sicht mangelte es bei der Anhörung an jeglicher Objektivität", sagt Rechtsanwalt Benno Ziegler. "Mit wurde sogar der Stecker vom Mikrofon gezogen. Man hat so versucht, die Anwälte mundtot zu machen." Und Norbert Kerkel vom Verein "Unser Wasser" ergänzt: "Die Betroffenen wurden auf das Büßerbänkchen gesetzt. Wir hatten nicht einmal einen Tisch."