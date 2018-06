Am Erbrochenen erstickt

Luise S. und ihr Bekannter Johannes S. (81) wurden demnach an den Füßen eine Treppe in den Keller hinuntergeschleift, so dass die Köpfe der Opfer immer wieder auf den Steinen aufschlugen. Beide wurden eingesperrt. Den Tätern sei klar gewesen, dass die beiden in ihrem Kellergefängnis sterben könnten.