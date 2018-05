Unfassbare Aussagen Donald Trump bezeichnet illegale Immigranten als "Tiere"

Die Sorge um seine erkrankte Frau Melania (48) hat Donald Trump (71, "Great Again!") für kurze Zeit auch unter seinen Kritikern Mitgefühl beschert. Jedoch nicht lange. Nun hat der US-Präsident wieder einmal den Vogel abgeschossen und in einer Pressekonferenz eine mehr als bedenkliche Wortwahl bezüglich illegaler Immigranten gewählt. In einem Auszug von Trumps Aussagen, der auf der Seite "Time" auch als Video zu sehen ist, sagt der mächtigste Mann der Welt: "Wer haben Menschen, die in unser Land kommen, oder es versuchen. Viele von ihnen hindern wir daran. Und wir schaffen Menschen aus unserem Land, die so schlimm sind, dass ihr es nicht glauben würdet. Das sind keine Menschen, das sind Tiere", so Trumps unfassbare Meinung.