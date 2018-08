Sendling - Bei einem schweren Sturz hat sich ein 34 Jahre alter Münchner am frühen Montagmorgen gegen 4.20 Uhr verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seinem Mountainbike auf der Plinganserstraße auf dem Gehweg und dann auf die Abfahrt zur Brudermühlstraße. An der Stelle teilt sich der Gehweg: Links verläuft er weiter paralllel zur Fahrbahn, rechts endet er an einer Treppe nach unten.