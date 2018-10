Unfall in Schwindegg Betrunken am Steuer: Autofahrer mit Frontal-Crash

Schwindegg - Der Unfall ereignete sich am Freitag, gegen 6.15 Uhr, in der Mühldorfer Straße in Schwindegg (Lkr. Mühldorf). Der junge Mann fuhr mit seinem Suzuki Jimny vermutlich wegen eines Fahrfehlers nach rechts an den Randstein, woraufhin er gegenlenkte und auf der Gegenfahrbahn frontal in einen VW krachte.