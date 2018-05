Kufstein - Ein Zehnjähriger ist in Söll bei Kufstein in einen elektrischen Weidezaun geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Notarzt konnte den Buben wiederbeleben. Er liege auf der Intensivstation, schwebe inzwischen aber nicht mehr in akuter Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Innsbrucker Klinik am Dienstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA.