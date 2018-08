Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall am Montag, 6. August, gegen 15.35 Uhr. Ein Lkw-Fahrer aus Dasing fuhr auf der Prinzregentenstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung zur Ismaninger Straße fuhr er trotz stoppendem Verkehr in die Kreuzung ein und kam kurz vor der querenden Fußgängerfurt zum Stehen.