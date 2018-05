Sendling - Am Sonntag krachte es in der Plinganserstraße – gegen 20:30 Uhr fuhr ein Audi frontal in die Fahrerseite eines BMW. Wie die Feuerwehr berichtet, verformte sich die Karosserie des BMW so stark, dass der 33-jährige Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Die alarmierte Feuerwehr konnte ihn mit einer Rettungsschere und weiterem Werkzeug aus dem Wagen befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort kam er in ein Krankenhaus.