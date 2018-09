Wie die Polizei berichtet, fuhren beiden Münchner, ein 41-Jähriger und ein 35-Jähriger, auf der Landshuter Allee stadtauswärts. An der Kreuzung zur Moosacher Straße mussten beide an einer roten Ampel halten. Hier gerieten sie aus noch unbekannten Gründen in Streit. Sie beleidigten sich gegenseitig.