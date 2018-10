Kurz danach fuhr ein Rettungswagen der Johanniter am Unfallort vorbei – das Team kam gerade von einem anderen Einsatz zurück, Passanten machten es dann auf die Verletzte aufmerksam. Das Rettungsteam übernahm die Versorgung der Jugendlichen, die am Brustkorb und Arm verletzt wurde. Anschließend kam sie in den Schockraum einer Münchner Klinik.