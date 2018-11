Bogenhausen - Bei einem Unfall an der Friedrich-Eckart-Straße ist am späten Donnerstagnachmittag ein 55-jähriger Fahrer leicht verletzt worden. Sein Auto war gegen ein parkendes Fahrzeug geprallt und hatte sich überschlagen, wie die Münchner Feuerwehr am Abend mitteilte. Das Auto sei mit dem Dach auf der Fahrbahn liegengeblieben.