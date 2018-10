Unfall in Bad Hindelang Radlader kracht in Auto: Beifahrer stirbt noch vor Ort

Nach ersten Ermittlungen wollte der Radladerfahrer am Montag auf eine Hauptstraße einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dort fuhr der Autofahrer mit möglicherweise erhöhter Geschwindigkeit. Die Radladerschaufel traf das Auto im Bereich der Beifahrerseite. Der 46 Jahre alte Beifahrer starb noch am Unfallort, der 41 Jahre alte Fahrer wurde unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht.