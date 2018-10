Unfall im Landkreis Landshut Geisenhausen: Fußgänger nach Zusammenstoß mit LKW getötet

Landshut - Ein Betonmischer-LKW stoß heute gegen 11:30 Uhr in Geisenhausen mit einem 69-Jährigen Rentner zusammen. Trotz Reanimation erlag der Fußgänger noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstraße in südlicher Richtung. Der Rentner kam kurz zuvor aus der dortigen VR-Bank heraus.