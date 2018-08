Unfall im Englischen Garten Radler stürzt wegen Hund - Herrchen flüchtet

Freimannn - Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall am Donnerstag, 9. August, gegen 8.55 Uhr. Ein Hundehalter ging mit seinem Hund im Englischen Garten auf Höhe einer Gaststätte auf dem dortigen Kiesweg an der Sondermeierstraße. Am Kiesweg angelangt nahm er seinen Hund von der Leine.