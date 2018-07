Sauerlach - Am Mittwochnachmittag wollte die Frau mit ihrem Ford Fusion einen Traktor mit Ladewagen auf der B13 überholen. Gerade in dem Moment, als sie am Traktor vorbeifuhr, bog dieser nach links in einen Feldweg ab. Der Wagen prallte in die linke Seite des Traktors und überschlug sich mehrfach. Nach knapp 20 Metern kam das Auto schließlich am Rand eines Maisfelds zum Stehen.