Aufhausen - Am späten Samstagabend ist gegen 23.45 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw Alfa Romeo tödlich verunglückt. Der Fahrer war auf der Staatsstraße 2082 von Niederneuching in Richtung Erding unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und rechts in das Bankett gelangte. Als der Mann versuchte gegenzulenken, brach das Heck des Pkws so aus, dass der Alfa auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Der Alfa krachte daraufhin mit einem entgegenkommenden 54-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Alfa in die angrenzende Böschung geschleudert. Der 34-Jährige verstarb noch am Unfallort.