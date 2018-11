Der BMW wurde bei dem Zusammenstoß so stark an der Fahrerseite verformt, dass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Die Feuerwehr musste den 60-Jährigen mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Wrack befreien. Der Mann zog sich sehr schwere innere Verletzungen zu, er kam in den Schockraum einer Münchner Klinik.