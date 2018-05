A9: Enormer Rückstau nach Unfall

Ersthelfer konnten die Leipzigerin am Steuer sowie ihre 70 Jahre alte Beifahrerin aus dem Autowrack bergen. Trotz der sofortigen Behandlung durch den Notarzt starb die 70-Jährige noch am Unfallort. Die andere Fahrerin wurde mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Fahrer des Autokrans blieb unverletzt.