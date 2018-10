20 Tonnen Fleisch wurden geborgen

Der 30-jährige Fahrer wurde verletzt von den Rettungskräften in ein Klinikum in Traunstein gebracht. Ein Großaufgebot von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk war im Einsatz um die 20 Tonnen Fleisch zu bergen und auf einen Sattelzug umzuladen. Die Autobahn in Richtung Salzburg wurde voll gesperrt.