Erding - Gegen 18.15 Uhr fuhr ein BMW mit Anhänger in eine Gruppe Wartender an der Bushaltestelle des Erdinger Bahnhofs, meldet die Polizei am Donnerstagabend (29.11.18). Zwei Personen, die an der Haltestelle saßen, wurden an den Beinen verletzt, besätigte ein Sprecher gegenüber der AZ. Ursache für den Unfall sei ein medizinischer Notfall beim Fahrer des Pkw gewesen, hieß es weiter.