Remis gegen Mainz Kölns Abstieg kaum vermeidbar - Veh: "Wir geben nicht auf"

Dennoch treibt Veh nun die Planungen für die 2. Liga voran. In den nächsten Tagen will er erstmal Gespräche mit Leistungsträgern mit Ausstiegsklauseln wie Horn, Heintz, Hector oder Leonardo Bittencourt führen, ob sie sich im Fall der Fälle einen Verbleib vorstellen könnten. Dabei hofft Veh sogar auf einen Verbleib von Hector, der am Samstag das 1:0 erzielte (7.). "Normalerweise kann man sich nicht vorstellen, dass ein Nationalspieler von 27 Jahren in die 2. Liga geht", sagte Veh in der Sendung "Wontorra" im TV-Sender Sky: "Aber Jonas ist ein außergewöhnlicher Typ. Deshalb könnte ich mir zu einem gewissem Prozentsatz vorstellen, dass er bei uns bleibt."