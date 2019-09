München - Nach der bayerischen Landtagswahl vor einem Jahr und der Wahl von Markus Söder (CSU) zum Ministerpräsidenten und später auch zum CSU-Chef hatte sich in der CSU tatsächlich so etwas wie Entspannung breitgemacht. Kaum jemand sagte Böses über einen Parteifreund, allenfalls die Wirtschaftspolitiker gaben der Befürchtung Ausdruck, Söder tue mit seinem entschiedenen Kurs in Sachen Klima- und Umweltschutz vielleicht etwas zu viel des Guten und vergesse die traditionelle Wirtschaftsfreundlichkeit seiner Partei.