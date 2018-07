Die SPD-Zahlen seien "politisch", meinte Kultusminister Sibler. Darin einbezogen seien auch Exkursionen und Fortbildungsmaßnahmen. Und auch die Stunden mit Vertretungslehrern seien kein Totalausfall.

Unterrichtsstunden: Probleme bei der Realschule

Besonders viele Stunden verliefen im Schuljahr 2016/2017 an den Realschulen "nicht planmäßig", nämlich 11,6 Prozent. 9,3 Prozent waren es an den Gymnasien, 10,0 Prozent an den Berufsschulen und 9,1 Prozent an den Mittelschulen. Hoch ist der Anteil "nicht planmäßig gehaltener Lehrerstunden" auch an den Förderzentren (11,4 Prozent) und den Wirtschaftsschulen (8,6 Prozent). Ersatzlos ausgefallen seien aber über alle Schularten hinweg nur 1,6 Prozent aller Unterrichtsstunden.

In den letzten drei Jahren hat sich trotz vielfältiger Ankündigungen der zuständigen Minister wenig verändert, geht aus einer Zusammenstellung der SPD-Landtagsfraktion hervor. Lediglich bei den Fachober- und Berufsoberschulen ergab sich eine leichte Verbesserung. In 20 Schulkonferenzen, die er in letzter Zeit abgehalten habe, sei die Botschaft immer dieselbe gewesen, berichtete Güll: "Die Belastungen nehmen zu, weil die Unterrichtsversorgung schlecht ist."

Aus den Zahlen lässt sich heraus lesen, dass im Schuljahr 2016/2017 überdurchschnittlich viele "nicht planmäßig gehaltene Lehrerstunden" an den Realschulen in Fürstenfeldbruck (16,3 Prozent), Cham (12,5 Prozent), Nürnberg (13 Prozent), Aschaffenburg-Land (13,4 Prozent) sowie Aichach-Friedberg (12,4 Prozent) angefallen sind.

