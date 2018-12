Uneinig über Markenausrichtung Nach nur zwei Jahren: Raf Simons verlässt Calvin Klein

Calvin Klein will sich neu ausrichten. Doch die Neuerfindung der amerikanischen Modermarke wird ohne den belgischen Stardesigner Raf Simons (50) stattfinden, der seit August 2016 Chief Creative Officer war. Man gehe getrennte Wege, "nachdem Calvin Klein, Inc. sich für eine neue Markenausrichtung entschieden hat, die sich von Simons kreativer Vision unterscheidet", zitiert unter anderem die "New York Times" aus einem Statement des Modeunternehmens.