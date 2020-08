Schwabing - In Schwabing lief seit Mittwochnachmittag ein großer Polizeieinsatz. In der Nähe des Schwabinger Krankenhauses, beim Petueltunnel, soll eine Personengruppe in Streit geraten sein. Eine der Personen sei angeblich bewaffnet gewesen. Beim Eintreffen der Polizei habe sich die Gruppe jedoch schon aufgelöst gehabt. Eine bewaffnete Person sei nicht angetroffen worden.