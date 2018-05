Und was ist mit der Liebe? Inka Bause kann nichts mit der royalen Hochzeit anfangen

Wer hätte das gedacht: Seit 2005 bringt Inka Bause (49) Landwirten in ihrer Erfolgssendung "Bauer sucht Frau" die Liebe. Die royale Hochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan Markle (36, "Suits") an diesem Samstag lässt die Moderatorin aber ziemlich kalt. "Also für mich wird es nicht das Highlight sein", erzählt sie am Rande des SKL Millionen-Events in Kronberg im Taunus, bei dem Bause als Glückspatin fungierte. Vielleicht werde sie mal reinschauen, aber nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen.