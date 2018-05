Zunächst krachte er in einen Lieferwagen und schleuderte ihn knapp 40 Meter in eine Wiese. Danach rammte er das Auto einer holländischen Familie, welches sich mehrmals überschlug und erst nach 70 Metern vollkommen demoliert an der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Danach prallte der Lkw in das Heck eines anderen Sattelzugs, wodurch seine Fahrerkabine völlig auseinander gerissen wurde. Der Fahrer eines anderen Lieferwagens sah das Unheil offenbar kommen und konnte sich gerade noch durch ein Ausweichmanöver in den Grünstreifen retten.