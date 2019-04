München - Beim FC Bayern ist längst entschieden, wer der neue Boss in der Zeit nach Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge werden soll: Oliver Kahn (49) zieht zum 1. Januar 2020 in den Vorstand ein, spätestens Ende 2021 wird er Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden ablösen. „Wir haben hier jemanden, der den Fußball als Torwart auf allerhöchstem Niveau erlebt hat und zugleich in der Lage ist, im wirtschaftlichen Bereich seinen Mann zu stehen. Das reizt uns so“, sagt Hoeneß über Kahn.