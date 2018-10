Und auch diese Serie geht weiter Nachschlag für "The Conners"

Da glaubt ein Sender an seine Formate! Für gleich zwei Produktionen des US-Medienkonzerns ABC sind weitere Folgen in Planung. Beim "Roseanne"-Spin-off, der Sitcom "The Conners", die seit Spätsommer 2018 gedreht wird und von der bereits zwei Folgen ausgestrahlt wurden, handelt es sich immerhin um eine Zusatzfolge. Somit bekommen die Zuschauer elf statt der ursprünglich geplanten zehn Episoden zu sehen.