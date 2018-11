Am Vortag: Taxifahrer mit sexueller Nötigung

In der Nacht auf Samstag, als einen Tag vor der Vergewaltigung, kam es zu einer sexuellen Nötigung in einem Taxi. Gegen 3.40 Uhr stieg eine 22-jährige Münchnerin an der Poccistraße in ein zufällig vorbeikommendes Taxi. Sie setzte sich auf den Beifahrersitz und ließ sich in ihre Wohnung nach Giesing fahren.

Zunächst verlief die Fahrt ohne Zwischenfälle – nach einiger Zeit wurde der Fahrer jedoch immer aufdringlicher und verriegelte schließlich sogar die Türen. Er fasste die 22-Jährige mehrmals im Brust- und Intimbereich an, weitere Zudringlichkeiten konnte die 22-Jährige verhindern.

In Giesing angekommen, zahlte sie schließlich den Fahrpreis und verließ das Taxi. Anschließend verständigte sie die Polizei. Weitere Ermittlungen der Polizei sind nötig – bb es sich dabei um den gleichen Täter handelt, wie am Sonntag, ist aktuell noch unklar.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 40 Jahre alt, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit hellem Hemd.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.