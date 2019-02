Das perfide an der "Vorladung" ist, dass in der E-Mail ein Anhang mit Unterlagen zu "der Ermittlungssache" beigefügt ist. Das Bayerische Landeskriminalamt warnt eindringlich davor diese Unterlagen zu öffnen, da sich sonst ein Trojaner auf dem Computer des Empfängers installieren könne. Was diese unbekannte Schadsoftware anrichten kann, wird derzeit noch von der Polizei untersucht.