WM 1974: Nicht das Turnier von Günther Netzer

Doch auch im deutschen Lager gab es ein paar veritable Dramen. Erwin Kremers zum Beispiel war bei der EM 1972 einer der überragenden Spieler gewesen, doch kurz vor der WM flog der wendige Linksaußen aus dem Kader. Warum? Am letzten Bundesliga-Spieltag hatte er den Schiedsrichter nach strittigen Entscheidungen und zig Fouls seiner Gegenspieler dreimal hintereinander "blöde Sau" genannt.

Kremers wurde nur für zwei Bundesligaspiele gesperrt, von Bundestrainer Helmut Schön aber nicht nominiert. So wurde Zwillingsbruder Helmut ohne ihn Weltmeister.

Auch für Günther Netzer geriet die Heim-WM zum Fiasko. Er war einer der großen Stars des Fußballs der 70er-Jahre, bildete bei der EM 1972 mit Franz Beckenbauer und Gerd Müller das magische Dreieck der Mannschaft, war unangetasteter Denker und Lenker des deutschen Mittelfeldes.

Nach dem Wechsel von Gladbach zu Real Madrid im Sommer 1973 wurde seine Leistung jedoch immer schlechter. Die spanische Liga hatte damals nicht die Leistungsstärke der Bundesliga. Netzer wurde behäbig, setzte Speck an und zeigte wenig Ehrgeiz.

Erst nach vernichtenden Kritiken speckte er ab und ackerte im Trainingslager in Malente an den Fitnessgeräten, konnte den konditionellen Rückstand aber nicht mehr aufholen. Zudem kam sein ewiger Konkurrent um die Nummer 10, der Kölner Wolfgang Overath, immer besser in Form. Bundestrainer Schön gönnte Netzer nur einen 21-minütigen Kurzauftritt in der Vorrunde, ausgerechnet bei der Niederlage gegen die DDR. Netzer kam als Star zur WM und ging als Randfigur. Seine WM-Titel in Zahlen: 1.

