Wie die "Bild" schreibt, hatte Arp im Juli ein Vertragsangebot des deutschen Rekordmeisters abgelehnt, obwohl ihm diese Offerte ein üppiges Gehalt von fünf Millionen Euro per anno beschert hätte. Und das über eine Laufzeit von vier Jahren. Der 18-Jährige sagte damals über seiner Vertragsverlängerung in Hamburg: "Am Ende war es eher eine Entscheidung für den HSV als gegen andere."