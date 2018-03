Der HSV würde Fiete Arp natürlich gerne an der Alster halten - doch die Bayern werden wohl so schnell nicht locker lassen. Die Chance, in der nächsten Saison Champions League anstatt Zweite Liga zu spielen, ist schließlich groß. Allerdings ist das Sturmzentrum bei den Bayern natürlich prominent besetzt. Bleibt also abzuwarten, ob Fiete Arp am Ende der Saison tatsächlich von der Alster an die Isar wechselt.