Umwerfender Auftritt Herzogin Kate trifft ins Blaue

Kosten rund 6.500 Euro

Vielleicht lag das aber auch am Outfit: Sie trug ein hinreißend körperbetontes Mantelkleid von Eponine in sattem Blau, das mit Knöpfen und einem Taillengürtel geschmückt war. Auch die Accessoires saßen perfekt: Hohe Pumps in Nachtblau, eine schlichte schwarze Clutch und eine Cartier-Uhr, die ihr als SPD-Politikerin Probleme bereiten würde (Kostenpunkt: über 6500 Euro).